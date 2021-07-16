Погода на 16 июля 2021 года в Краснодаре: жара будет мучать жителей еще несколько дней

Это лето жители Краснодара запомнят надолго. Каждый день температура воздуха бьет новые рекорды. Такой жары в краевом центре не было несколько лет.

Если раньше синоптики убеждали, что адское пекло переедет в соседний регион в конце рабочей недели, то сейчас мнение изменилось. Жара и духота задержатся на Кубани как минимум до понедельника.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 16 июля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 37 градусов, будет безоблачно, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра составят 5 м/с.

Отметим, что жара установилась во всем Краснодарском крае. Больше всего такой погоды рады туристы. Буквально за неделю вода на побережье Черного моря прогрелась на несколько градусов, а синоптики официально заявили о старте купального сезона.