Температура воды в Черном море 16 июля 2021: еще не горячо, но уже близко Фото: Галина КОПЫЛОВА

Еще месяц назад температура воды в Черном море была ниже средней в среднем на четыре – пять градусов. Но адская жара и пекло, которые установились на Кубани, сделали свое. За неделю морская гладь прогрелась сразу на несколько значений. Теперь она идеально подходит для купания, но температура продолжает расти.

Самые высокие значения зафиксированы в Туапсе и Сочи. Здесь температура воды в Черном море 16 июля 2021 перевалила за 26 градусов. Это самые высокие показатели для побережья в этом году.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, немного холоднее пока в Анапе и Новороссийске. Здесь морская гладь прогрелась до плюс 25 градусов.

Самая холодная вода в Геленджике. Здесь столбики термометров замерли на отметке 24 градуса.