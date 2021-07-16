Более 100 нелегалов застали полицейские на стройке в Анапе

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Больше 100 нелегальных рабочих застали полицейские на стройке в Анапе. Это выходцы из стран ближнего зарубежья.

Они возводили многоэтажку на Анапском шоссе, пока на объект не нагрянули полицейские. Рабочие не имели никаких документов на работу. В отношении приезжих был выписан 21 протокол за нарушение миграционного законодательства.

Также объект посетили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Она проверили нелегалов на причастность к террористическим организациям и экстремистской деятельности.