Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Анапе распахнули дверь первые объекты Центра энологического туризма. Его возведением занималась компания «Ариант». Он открылся на месте одного из старейших виноградарско-винодельческих предприятий Кубани – СПК им. Ленина.

Напомним, что в закладке первого камня Центра принимали участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Это случилсоь в 2017 году.

- Глава Кубани уделяет особое внимание развитию винопроизводства на Кубани – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По инициативе губернатора Кубани был разработан закон о виноградарстве и виноделии. Благодаря ему использовать земли, пригодные под виноградники, можно только по прямому назначению.

Отмечается, что новый Центр включит в себя винодельческий и музейный комплекс, конгресс-холл, концертную площадку, парковую зону, стадион.

На площади 2 тысяч гектаров уже высажены классические сорта винограда. Они обеспечат сырьем винодельню. Каждый год она способна выпускать около миллиона бутылок.

– Центр вдохнет новую жизнь в поселок Виноградный. Здесь появится современный туристический кластер, новые рабочие места, территория округа в целом получит комплексное развитие, – рассказал мэр Анапы Василий Швец.