Кубанские компании заключили контракты более чем на миллиард рублей на форуме «Иннопром»

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Кубанские производители заключили контракты более чем на миллиард рублей на «Иннопроме». Промышленный форум прошел в Екатеринбурге.

– В последние годы мы активно наращиваем темпы развития отрасли, возрождаем крупные предприятия, вводим новые меры поддержки производителей. Благодаря этому Кубань уже сейчас входит в число наиболее эффективных промышленных регионов России, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что промышленный форум на Урале является отличной площадкой для расширения географии поставок краевой продукции.

Так, завод тяжелого станкостроения заключил самый крупный контракт в истории. Он договорился о поставке оборудования на сумму более 440 миллионов рублей. Преемник завода им. Седина – Южный отгрузтт продукцию предприятию тяжелого машиностроения оборонно-промышленного комплекса из Красноярского края.

Еще один кубанский бренд, «Медлекспром», отправит средства дезинфекции в медицинские организации Свердловской области, а изготовитель систем видеонаблюдения НИЦ «Технологиии» запустит сервисный центр в Екатеринбурге.