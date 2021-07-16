«Единая Россия» включит меры поддержки инвалидов в свою народную программу

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Депутаты партии «Единая Россия» поговорили о новых мерах поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Беседа проводилась в рамках стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов - приоритет народной программы «Единой России».

По словам заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, российские граждане с инвалидностью - это социально незащищенная группа населения, а потому ЕР обязана улучшать качество их жизни, пишет nashgorod.ru.

- Мы ставим своей задачей формирование условий для активной, полноценной жизни граждан, имеющих инвалидность, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в таких сферах, как работа, спорт, творчество, возможности принимать участие в общественной и политической жизни, - отметил Исаев.

Как правило, гражданам с инвалидностью сложно найти работу. Как подчеркнули в «Единой России», члены партии пропишут меры помощи в данном вопросе в новом законе. Кроме того, для компаний и общероссийских компаний инвалидов повысят компенсационные выплаты.

По заявлению председателя комитета алтайского Заксобрания по социальной политике Татьяны Ильюченко, важно, чтобы была доступна профпереподготовка. Она отметила, что люди с инвалидностью должны получать компенсацию затрат на проезд из дома к месту обучения.

В свою очередь, президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов, призвал улучшить качество образования детей, у которых наблюдаются проблемы со слухом. Он подчеркнул: важно устранить дефицит сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

По предложению уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, в народную программу «Единой России» должны войти расширенные меры поддержки детей-инвалидов. Она считает, что важно сделать процесс прохождения медико-социальной экспертизы более простым и быстрым. Кроме того, средства технической реабилитации нужно сделать доступнее, а родителям - предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск.

Повышенное внимание депутаты «Единой России» обратили на вопрос улучшения доступности городской среды. У многих зданий в России отсутствуют пандусы, а потому люди в инвалидных колясках не могут свободно передвигаться.

- Необходимо с привлечением архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов поговорить о формах и использовании пандусов, - сказала руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина.

По информации сайта ER.ru, по результатам сессии депутаты отметили, что ЕР взяла на себя основную роль по реализации полезных предложений.

- На Кубани за пять лет более 400 социально значимых объектов, почти 250 единиц транспорта, порядка 500 остановок адаптировали для граждан с инвалидностью. До конца года 177 млн рублей направят на создание беспрепятственного доступа к более чем 50 соцобъектам, почти 20 единиц транспорта оборудуют радиоинформаторами, звуковыми и визуальными табло для слабовидящих и незрячих людей. Для удобства граждан с ограниченными возможностями здоровья модернизируют около 100 пешеходных переходов и около 20 остановок общественного транспорта.

Также планируется создание единой федеральной электронной базы учета. В нее внесут учебные заведения, в которых нужно создать безбарьерную среду. Для этого необходим федеральный закон, и данная инициатива прорабатывается. Еще важно создать кадры, которые смогут работать с детьми-инвалидами. Пока их недостаточно, и депутатский корпус Кубани планирует стимулировать вузы, где готовят таких специалистов, - рассказала заместитель председателя Гордумы Краснодара, региональный координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда» Татьяна Гелуненко.