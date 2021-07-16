Первый трамвай по новой ветке по улице Московской в Краснодаре пустят до Нового года

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Первый трамвай по новой ветке на улице Московской в Краснодаре пустят до Нового года. Об этом рассказал мэр города Евгений Первышов.

На днях мэрия города договорилась с заводом о размещении тяговой подстанции. Она необходима для работы новой трамвайной ветки по улице Московской. Энергетический объект расположат рядом с выездом с заводом. Изначально его планировали возвести около парковки.

Монтаж сооружение начнется в августе. Параллельно рабочие займутся укладкой рельсов. Эти работы стартуют 5 августа.

— Сухая погода даёт возможность работать в полную силу. Строим два подземных пешеходных перехода. Готовим земельный участок к укладке трамвайных секций, накапливаем материалы, чтобы разом и без задержек устроить трамвайное полотно. Хоть и сроки завершения всех работ по заключённому контракту — март 2022 года, конечно, будем стараться сделать новогодний подарок жителям и пустить первый трамвай до Нового года, — написал Евгений Первышов в телеграме.

Во время возведения новой трамвайной ветки рабочие переустроят инженерные сети улицы Московской. Это избавит район от подтоплений. Из-за них местные дворы и дороги уходили под воду. Чаще всего страдал Музыкальный микрорайон.

Чтобы избавить улицу от подтоплений, мэрия города обратилась в суд. Он изъяла несколько земель в муниципальную собственность. Это позволило провести работу на некогда частной территории.