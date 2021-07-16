Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стали известны самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. Эти данные обновляются каждый день уже на протяжении полутора лет.

За предыдущие сутки на Кубани было выявлено 232 новых случая заражения страшной инфекцией – это самый высокий показатель в регионе за несколько месяцев.

На первую строчку антирейтинга забралась Анапа. На курорте за предыдущие сутки было выявлено 34 инфицированных. На втором месте в списке расположился Краснодар. Здесь положительный тест на COVID-19 сдал еще 31 человек. Замкнул тройку Динской районе. За сутки здесь обнаружили 25 заразившихся. На четвертой строчке обосновался Лабинский район. Здесь выявили 21 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Еще 15 человек заразились инфекцией в Сочи, 14 – в Тимашевском районе, 12 – в Кореновском и 10 – в Курганинском.

Считается, что лучший способ избежать заболевания – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже более полугода. За это время прививку от COVID-19 сделали более 1,2 миллиона человек. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.