Константин Затулин выступил с депутатским отчетом перед жителяи Лазаревского района

Константин Затулин побывал в Лазаревском районе Сочи. В Центре национальных культур имени Крикора Мазлумяна депутат отчитался о проделанной за 5 лет работе и обсудил актуальные вопросы с жителями.

В частности, разговор зашел о необходимости возвращения в компетенцию муниципалитета расчистки русел рек, о расширении рамок гаражной амнистии, а также о регулировании тарифов ЖКХ для жителей сельской местности.

Константин Затулин сообщил, что тарифы – один из основных вопросов, которому он, как депутат, уделяет особое внимание.

«Все, что касается коммунальных тарифов планирую вынести на большое совещание, которое пройдет в Сочи в августе. Сейчас мы с помощниками занимаемся подготовкой к нему. На совещание пригласим представителей всех организаций, предоставляющих услуги населению: Водоканала, Теплоэнерго, электросетей и т.д. Также рассчитываем на участие городской администрации и региональной комиссии по тарифам. Кроме того, в работе совещания примут участие независимые эксперты из Москвы. В том числе я привлек к этой теме известного российского экономиста, академика Сергея Глазьева. Мероприятие будет публичным, так что все желающие смогут ознакомиться с его результатами» – сказал он.

Касательно русел рек депутат отметил, что работал над этой темой ранее – два года назад в Государственной Думе уже рассматривался вопрос о наделении муниципалитетов полномочиями по расчистке русел. Однако тогда было принято решение, которое всех проблем не решает – местные власти могут приступать к работам, но только в том случае, если чрезвычайная ситуация уже случилась. А должна быть возможность работать на упреждение, считает Затулин. К вопросу требуется более гибкий подход, и он продолжит работать над внесением соответствующих изменений в законодательство.

После встречи Константин Затулин посетил выставку, посвященную жизни и творчеству основателя Центра национальных культур, заслуженного деятеля культуры РФ, поэта, члена Союзов писателей России и Армении Крикора Мазлумяна. Вдова поэта Екатерина Григорьевна вручила Константину Фёдоровичу книгу стихов покойного супруга. Депутат сказал, что был знаком с Крикором Сааковичем и очень дорожил общением с ним.

В завершение Затулин оставил памятную запись в книге Почетных гостей Центра национальных культур.

Общение с жителями Лазаревского района депутат продолжил в пансионате «Буревестник», где собрались представители сразу трех сел: Вишневки, Макопсе и Магри. Несколько дней назад представители сёл побывали на личном приеме и попросили обратить внимание на волнующие их вопросы. Как и многих других жителей сочинских сел, их волнует отсутствие газа и центральной канализации, а также оплата услуг ЖКХ – находясь в сельской местности, платить за электроэнергию людям приходится по городскому тарифу. Кроме того, не всегда эти услуги оказываются качественно, перебои в работе сетей – явление здесь вполне рядовое. Стоимость проезда в общественном транспорте тоже вызывает вопросы. На некоторых участках с пассажиров берут оплату даже не по городскому, а по междугороднему тарифу.

Многие дороги в селах северной части Лазаревского района требуют ремонта, в особенности одна из них – которая ведет от трассы к железнодорожной станции «Спутник». Её жители сёл обустраивают своими силами, но сделать это качественно им не удается.

Также на все три села нет ни одной детской спортивной площадки, и это не единственная проблема, касающаяся подрастающего поколения. Школа в Вишневке в плачевном состоянии – по словам селян, старое здание практически рассыпается, и ремонт его уже не спасет. Чтобы снизить нагрузку на здание несколько лет назад старшеклассников перевели на обучение в школу пансионата «Юг». В селе теперь учатся только до 9 класса. Говорят, нужна новая школа и детский сад – дошколят в селах, по последним данным, почти 400, а имеющийся сад пансионата «Юг» предназначен только для 80 детей. Остальных приходится возить в соседние микрорайоны.

«По поводу школы я направлю письмо главе города Сочи и начальнику управления образования – чтобы уточнить все обстоятельства: как оптимальнее решить вопрос с ремонтом, со старшими классами, с продолжением обучения старшеклассников, какие планы по этому вопросу есть» – сказал Константин Затулин.

Соответствующие депутатские запросы будут направлены и по всем остальным проблемам, озвученным жителями в ходе встреч.

Сразу после встречи в Вишневке депутат отправился в Апшеронский и Белореченский районы – для представления депутатского отчета жителям этой части Сочинского округа.