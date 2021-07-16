В заповеднике «Утриш» усилят охрану противопожарной безопасности

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Прокурор Кубани Сергей Табельский приехал в природный заповедник «Утриш» и провел там совещание с Анапской и Азово-Черноморской прокуратурой. Вместе они провели выездное совещание и решили усилить требования к пожарной безопасности.

- В ходе совещания руководством учреждения заповедника «Утриш» и контролирующими органами доложено о принятых мерах по ограничению доступа граждан к охраняемой территории, организации ежедневного патрулирования на противопожарных маршрутах, установке информационных аншлагов, дополнительно приобретенном оборудовании и инвентаре для тушения лесных пожаров и иных мероприятиях, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также на встрече обсудили необходимость увеличить пожарный инвентарь и количество пеших патрулей.