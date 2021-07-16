В Сочи появилась первая «вафельная» разметка

В Сочи появилась "вафельная" разметка. Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Вафельная» разметка появилась в Сочи на пересечении улиц Горького и Московской. Ярко-желтая сетка, нанесенная на асфальт, обозначает границы участка, на который нельзя заезжать автомобилистам при образовании затора.

Это мешает проезду другим автомобилям. Теперь водители смогут заранее увидеть опасный участок дороги и оценить свои риски.

- Это первая подобная разметка на курорте. Еще одна в ближайшее время появится на перекрестке улиц Горького и Роз, - заявил и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.