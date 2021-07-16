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Общество16 июля 2021 13:19

В Сочи появилась первая «вафельная» разметка

Она предупреждает водителей о том, что нельзя оставлять машину на пересечении двух улиц
Юлия ЧУБАКОВА
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В Сочи появилась "вафельная" разметка. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи появилась "вафельная" разметка. Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Вафельная» разметка появилась в Сочи на пересечении улиц Горького и Московской. Ярко-желтая сетка, нанесенная на асфальт, обозначает границы участка, на который нельзя заезжать автомобилистам при образовании затора.

Это мешает проезду другим автомобилям. Теперь водители смогут заранее увидеть опасный участок дороги и оценить свои риски.

- Это первая подобная разметка на курорте. Еще одна в ближайшее время появится на перекрестке улиц Горького и Роз, - заявил и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.