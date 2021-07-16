В Краснодаре двор на Есенина затопило фекалиями

Сейчас придомовое ЧП устраняют

Уже вторые сутки жители улицы Есенина, 86 в Краснодаре не могут выйти из своих многоэтажек. У них весь двор затопило фекалиями. Запах стоит соответствующий. Причиной стал засор канализации. По словам жителей, во дворе нет ни одного люка. Поэтому вода никуда не уходит.

Вот так выглядит двор на улице Есенина уже вторые сутки Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- По информации специалистов департамента городского хозяйства, вчера на месте происшествия проводились работы по устранению засора в канализации. Однако ночью в канализационных сетях снова образовался засор, - сообщили в мэрии города.

Промывочные машины уже выехали по адресу. Закончить работы планируют сегодня, 16 июля.