В Краснодаре на 94% готов новый корпус школы №46 в микрорайоне Гидростроителей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом центре практически достроили новый корпус школы №46 в микрорайоне Гидростроителей. Он примет учеников 1 сентября 2021 года.

- До конца июля здание должны оснастить необходимым оборудованием и сдать в эксплуатацию Здесь также улучшат прилегающую территорию – установят современное спортивное оборудование и беговую дорожку, - рассказал губернатор региона.

Площадь нового здания – 7,4 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 400 мест. Здесь разместят учебные и медицинские кабинеты, столовую, игровую, спортивный зал и библиотеку. Также здесь будут площадки и для всех игровых видов спорта.