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Общество16 июля 2021 14:27

В Краснодаре на 94% готов новый корпус школы №46 в микрорайоне Гидростроителей

Он примет учеников 1 сентября 2021 года
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом центре практически достроили новый корпус школы №46 в микрорайоне Гидростроителей. Он примет учеников 1 сентября 2021 года.

- До конца июля здание должны оснастить необходимым оборудованием и сдать в эксплуатацию Здесь также улучшат прилегающую территорию – установят современное спортивное оборудование и беговую дорожку, - рассказал губернатор региона.

Площадь нового здания – 7,4 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 400 мест. Здесь разместят учебные и медицинские кабинеты, столовую, игровую, спортивный зал и библиотеку. Также здесь будут площадки и для всех игровых видов спорта.