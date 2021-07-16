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Стало известно, сколько туристов заболело коронавирусом на Черном море. Об этом сообщил специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Кубани Татьяна Межевая.

- С 1 мая на Черноморском побережье зарегистрировали 2040 случаев COVID-19. Среди заболевших 26 работников санаторно-курортных учреждений, 61 организованный отдыхающий, - сообщила специалист.

Также она отметила, что за эту неделю на побережье уже 295 случаев заболевания, а это на 6% ниже в сравнении с прошлой неделей.