На Кубани спасателя аквапарка будут судить за гибель четырехлетнего мальчика

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В Гулькевическом районе перед судом предстанет 34-летний бывший инструктор-спасатель аквапарка «Семь Озер». Его обвиняют в причинении смерти ребенку по неосторожности.

По данным следствия, 3 июля 2019 года четырехлетний мальчик погиб в бассейне. Он был без нарукавников и находился не в детском, а во взрослом резервуаре.

- Спасатель не предпринял мер, чтобы мальчик остался в живых, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Тем временем правоохранители установили, что ребенок сам неизвестным образом покинул маленький бассейн глубиной 0,5 метров и перешел во взрослый глубиной 1,4 метра.

- Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело отправили в суд, - уточняет пресс-служба прокуратуры Кубани.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.