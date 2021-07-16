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Общество16 июля 2021 16:43

В Сочи показали проект новой набережной

Берег планируют расширить на 300 метров в глубину моря
София ФОМЕНКО
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Так представили набережную Сочи авторы проекта

Так представили набережную Сочи авторы проекта

В Сочи представили проект новой набережной. Авторы предполагают расширить берег на триста метров в глубину моря и насыпать внутри 55 гектаров искусственной территории. Сейчас набережная - это участок протяженностью в 2,5 километра. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.

О сроках и инвестициях новой набережной пока не сообщается

О сроках и инвестициях новой набережной пока не сообщается

Такая набережная увеличит уровень комфорта

Такая набережная увеличит уровень комфорта

Также глава города отметил, что сегодняшнее состояние набережной не отвечает запросам туристов и устаревает.