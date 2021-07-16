На Кубани утвердили границы крепости Прочный Окоп

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани утвердили территориальные границы крепости конца 18 века. Находится она в Новокубанском районе, возле станицы Прочноокопской. Прочный Оскоп была частью укрепленной линии, которая проходила от Ставрополя до устья реки Кубань. Она защищала русские поселения от набегов соседствующих племён. Территорию крепости определяли по архивных документам и картографическим материалам.

– Крепость Прочный окоп сыграла заметную роль в истории России, имела неоспоримое стратегическое значение. Утверждение границ этого уникального объекта предотвратит хозяйственное освоение его территории. Теперь здесь разрешены только работы в целях изучения, сохранения и музеефикации памятника, – сообщил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.