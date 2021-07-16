На Кубани расчистят речные русла

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае расчистят участки речных русел, пострадавшие во время обильных осадков. Это позволит предотвратить города и районы от возможных подтоплений. Уже разработаны специальные механизмы, с помощью которых из русел собираются извлекать грунт. Впоследствии он будет расходован на муниципальные нужды.

— Обильные осадки создают неблагоприятную обстановку на водных объектах. По поручению губернатора мы должны активизировать расчистку опасных участков русел рек во всех городах и районах края. Федеральное законодательство позволяет проводить подобную работу и использовать извлеченный грунт для нужд муниципалитетов. Также разработаны механизмы по расчистке русел с минимальными затратами бюджета, –заявил Сергей Болдин, вице-губернатор Краснодарского края.

Подготовка необходимых документов начнётся во всех краевых городах и районах в течение двух недель.