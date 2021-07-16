В Краснодарском крае появится новый отряд "Кубань-СПАСа"

Кубань-СПАС в Анапе. Фото: администрация курорта

В 2021 году в Краснодарском крае появится новый аварийно-спасательный отряд отряд "Кубань-СПАСа". Его откроют в Староминском районе. Об этом в эфире радио «КП»-Краснодар» сообщил вице-губернатор региона Алексей Алексеенко.

- В этом году мы приступаем к формированию нового аварийно-спасательного отряда, части которого будут прикрывать северо-западные территории края, - рассказал Алексеенко.

Сейчас Северная часть региона – Староминский, Щербиновский, Кущевский и Ленинградский районы остаются неприкрытыми аварийно-спасательными отрядами. Из-за этого скорость реагирования на ЧС сильно снижена, а ведь «северные ворота» имеют большое значение для региона. Там в живет более 100 тысяч человек.