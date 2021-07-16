Кубань будет открывать каждый год по одной новой пожарной части

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Краснодарский край будет каждый год открывать по одной новой сельской пожарной части. Об этом в эфире радио "КП"-Краснодар" сообщил вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

- В этом году начнется строительство части в селе Шабельском, Щербиновского района. А в 2022-ом - в поселке Первомайский в Горячем Ключе, на 2023 год запланировано открытие новой части в станице Костромской Мостовского района, - сказал Алексеенко.

Во всех этих населенных пунктах появятся современные пожарные депо, оснащенные необходимым оборудованием, пожарными машинами.

- Таким образом будут последовательно ликвидированы "белые пятна" в прикрытии сельских территорий региона профессиональными пожарными подразделениями, - уточнил вице-губернатор.

А сама Шабельская пожарная часть будет уже 39-й по счету на Кубани.