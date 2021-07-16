В Краснодаре на десять дней закроют улицу Гимназическую

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре участок улицы Гимназической от Октябрьской до Кирова закроют для автомобилистов с 17 по 27 июля. Там Водоканал будет менять участки сетей водоотведения. Работы будут идти открыто и круглосуточно.

- Старые трубы сетей водоотведения на Гимназической заменят на новые пластиковые со сроком эксплуатации пятьдесят лет. Этот участок водопровода будет обеспечивать водоотведение в границах улиц Красной, Красноармейской и Рашпилевской, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.