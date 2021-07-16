На Кубани сгорело общежитие при монастыре

Пожар на территории монастыря Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

На Кубани потушили пожар в общежитии при монастыре. Здание загорелось в Тимашевске. Общежитие находится при монастыре и огонь чуть не перекинулся на обитель.

- Огонь вспыхнул на улице Космонавтов в Тимашевске в 19:40. Горел жилой дом на площади 150 квадратных метров, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - К 20:30 пожар был локализован, в 20:45 - ликвидировали открытое горение.

Огонь тушат 17 спасателей.

Кстати, буквально в день пожара в Тимашевском районе ввели особый режим.

- 16 июля ввели на территории района особый противопожарный режим, - пояснили «КП»-Кубань» жители Тимашевского района. - Нельзя разжигать костры, и нужно быть очень осторожным с огнем.