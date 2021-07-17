Погода на 17 июля 2021 года в Краснодаре: адская жара задержится в краевом центре Фото: Евгения ХИЛЬКО

Уже неделю адская жара мучает жителей Краснодара. Каждый день температура бьет новые рекорды. Так жарко на Кубани не было уже несколько лет.

Только в субботу воздух прогреется до 39 градусов. Синоптики рекомендуют жителям отказаться от прогулок по улице. Иначе можно схватить тепловой удар.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 17 июля 2021 года в Краснодаре.

- В субботу ожидается опасная жара – до 39 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На пике порывы ветра составят 10 м/с. Только это никак не скажется на духоте. Из-за аномального пекла сегодня лучше воздержаться от прогулок на открытом воздухе.