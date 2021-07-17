Температура воды в Черном море 17 июля 2021: уже как кипяток Фото: Галина КОПЫЛОВА

Температура воды в Черном море продолжает расти. Из-за адской жары, которая обрушилась на Кубань в начале июля, морская гладь прогрелась до рекордных значений. За сутки она прогревается в среднем на градус.

По свежим данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, самая высокая температура воды в Черном море 17 июля 2021 на Черном море сейчас в Туапсе и Геленджике. Здесь морская гладь прогрелась до плюс 26 градусов.

Немного холоднее пока в Анапе, Новороссийске и Сочи. Здесь морская гладь прогрелась до плюс 25. Только синоптики убеждены, что это не предел. В ближайшее время температура воды в Черном море 17 июля 2021 увеличится еще на несколько градусов.