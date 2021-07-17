Минсельхоз Кубани: Из-за жары вредители лучше размножаются

Адская жара установилась на Кубани. Уже неделю она мучает жителей Краснодарского края. Каждый день погода ставит новые рекорды.

По прогнозам синоптиков, эти выходные станут самыми жаркими за лето. Только в тени воздух прогреется до 39 градусов, на солнце – до 60. Такую температуру тяжело переживают не только люди, но и растения.

- При такой погоде процесс фотосинтеза - то есть питательный процесс - нарушен. Растения только вечером способны набираться соков. Зато вредители в этот момент еще и лучше размножаются. Это требует дополнительных обработок для защиты урожая, - рассказал "КП" - Кубань" начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Крицкий.

Такая жара негативно сказывается на фруктах. Они получают солнечные ожоги. Основной удар приходится на яблоки. Они уходят на переработку.

Беспокоятся за урожай аграрии. Солнечные ванны не идут на пользу овощам. Пока они никак не сказались на уборке. Уже сейчас аграрии получили 1100 тон ягод – это на 50 больше, чем было год назад.