Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи поставил прививку от коронавируса и поделился своими впечатлениями. Он получил вакцину в субботу утром.

- Сегодня врачи дали добро, и я сделал прививку. Вся процедура заняла всего несколько минут, – написал в телеграме Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи отметил, что все пункты вакцинации работают без перебоев. Они полностью обеспечены вакциной.

Уже сейчас прививку от COVID-19 поставили свыше 110 тысяч жителей города. Это 45% от общего количество людей, которые подлежат вакцинации.

- Сейчас в Сочи пик летнего сезона. Одномоментно у нас находятся более 200 тысяч туристов. И они, и жители города должны быть в полной безопасности, – добавил Копайгородский.

Мэр курорта отметил, что единственный способ побороть инфекцию – выработать коллективный иммунитет. Для этого и нужна массовая вакцинация населения, которая началась на Кубани более полугода назад.

- Дорогие сочинцы, я настоятельно рекомендую вам прислушаться к медицинскому сообществу и сделать прививку. Обезопасьте себя, своих родных и близких! – заключил Алексей Копайгородский.