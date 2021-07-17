Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. Эти данные обновляются каждые сутки уже полтора года.

За 24 часа на Кубани было сдано 232 положительных теста на коронавирус. Это повторение вчерашнего показателя – самого высокого за последние месяцы в регионе.

На вершине антирейтинга оказался Краснодар. В краевом центре было выявлено 53 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это один из самых высоких показатель для мегаполиса за последние полгода. На второй позиции в антирейтинге обосновался Геленджике. За 24 часа здесь было сдано 17 положительных тестов на страшную инфекцию. Еще 15 человек заболели коронавирусом в Белореченском районе, по 13 – в Анапе и Новороссийске.

Считается, что лучший способ борьбы со страшной инфекцией – вакцинация. Только так на Кубани появится коллективный иммунитет. Он вырабатывается после того, как прививку получат минимум 60% взрослого населения.