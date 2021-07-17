Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за сильной жары. В ближайшие сутки воздух прогреется до плюс 40 градусов.

Такая погода ожидается на всей территории Кубани, кроме побережья Черного моря.

- На время штормового предупреждения нельзя использовать открытые источники огня около сухой травмы и поваленных деревьев, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Развести костер можно на открытой площадке. Только он должен быть окружен минерализованной полосой длиной не менее полуметра. После использования пламя необходимо потушить, залить водой и посыпать землей.

Также спасатели просят жителей сразу звонить в пожарную часть, если они заметили огонь в лесу, и предупредить об этом людей поблизости. Только так можно избежать серьезных последствий для природы и туристов.

На время штормового предупреждения спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок на свежем воздухе. Если человек все же решился выйти на улицу, лучше одеться в светлую хлопковую одежду, захватить головной убор и бутылку воды.