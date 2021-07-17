Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае появятся три новых пожарных депо. Они заработают до 2023 года.

Новая пожарная часть появится в селе Шабельское Щербиновского района. Она станет 39-й на Кубани. Возведение объекта запланировано на 2021 год. Пока в селе борется с огнем добровольная пожарная команда.

– Таким образом, последовательно ликвидируем «белые пятна» в прикрытии сельских территорий региона профессиональными пожарными подразделениями, – сказал первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Уже сейчас проектная документация новой части находится на проверке. После завершения экспертизы будет выбран подрядчик, который займется возведением объекта.

В 2022-м году рабочие приступят к строительству депо в поселке Первомайский Горячего Ключа, в 2023-м – в станице Костромской Мостовского района.

Отмечается, что сейчас на Кубани стартовал первый этап создания газодымозащитной службы (ГДЗС). Благодаря ей спасатели получат возможность работать в непригодной для дыхания среде.