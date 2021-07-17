Фото: пресс-служба мэрия Краснодара

В Краснодаре перекроют движение по улице Мира из-за ремонта коллектора. Работы продлятся трое суток – с 19 по 22 июля.

Отмечается, что движение на участке будет перекрыто с 22:00 до 6:00. В это время нельзя будет проехать по улице Мира от Кубанской набережной до Кирова.

Временные ограничения связаны с экстренным ремонтом главного городского коллектора. В качестве альтернативной дороги водителям предлагают использовать улицы Комсомольская и Орджоникидзе. Об этом «КП» – Кубань» рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.