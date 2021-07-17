Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары. Оно будет действовать с 17 по 19 июля. В ближайшее время воздух на курорте прогреется до плюс 37 градусов.

- На время штормового предупреждения нельзя использовать открытые источники огня около сухой травмы и поваленных деревьев, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что разводить костры можно только на открытых площадях. Минерализованная полоса должна составлять не менее полуметра. Сразу после использования пламя необходимо потушить, залить водой и засыпать землей.

На время предупреждения спасатели советуют отказаться от прогулок на воздухе. Если человек все же решил выйти на улицу, лучше примерить светлую хлопковую одежду, взять с собой головной убор и бутылку воды.

Спасатели советуют чаще находиться в тени, избегать бега и употребления алкоголя. Это может стать причиной резкого ухудшения состояния.

Если человек получил тепловой удар, нужно срочно уйти в тень, на ветер или принять душ и выпить много воды. Главное – не делать это быстро. Чтобы избежать удара, нужно постоянно охлаждать тело.