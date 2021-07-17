Субботний кинопоказ в сквере Бытха для жителей микрорайона организовал застройщик AVA Group в Сочи

Фото: пресс-служба AVA GROUP

17 июля жители северного склона горы Бытха не сидели по домам, и не гуляли в одиночестве. Они все вместе переживали за героев анимационного мультфильма «Душа».

«Душа» - один из самых трогательных современных мультфильмов. Его хочется смотреть и обсуждать. И у тех, кто пришел в эту субботу в сквер Бытха, такая возможность была.

Фото: пресс-служба AVA GROUP

Кино под открытым небом – особый вид кинопоказов, который появился еще в 30-х годах прошлого века. Большой экран, свежий воздух и свет звезд напоминают о том, как важны простые вещи, объединяют незнакомых людей одной общей любовью к кинематографу.

Фото: пресс-служба AVA GROUP

Организаторы рады, что жители целого микрорайона подарили друг другу дружескую атмосферу, душевные разговоры и наполненный теплом и впечатлениями субботний вечер.