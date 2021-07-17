Фото: ФК Краснодар

На новом стадионе ФК «Краснодар» прошел первый официальный матч. Вторая команда «горожан» во втором туре ФНЛ принимала «Аланию» из Владикавказа. Оказать сопротивление одному из лидеров «быки» не смогли. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Азамат Засеев, Алан Хубулов и Абу-Саид Эльдарушев. У «Краснодар-2» отличился Дмитрий Иванов. Он стал автором первого мяча на новой арене.

Напомним, что новый стадион появился в Краснодаре рядом с основной ареной. Он расположился на улице Посадского. Вместимость нового стадиона составила семь тысяч. Строительство арены длилось год.