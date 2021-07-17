На Кубани собака нашла потерявшуюся в лесу старушку

Фото: скриншот видео

82-летняя пенсионерка заблудилась в лесу в Новокубанском районе Краснодарского края. Женщина вышла на прогулку, но не вернулась домой вовремя. Тогда родственники забили тревогу.

Самостоятельные поиски результатов не дали. Телефон бабушки тоже молчал. Тогда родственники обратились к спасателям. Они сразу выехали на место.

Поисковый отряд разбился на несколько групп. Вместе с людьми лес прочесывала собака Лета. Спустя три часа она вывела спасателей на след старушки. Обессиленная женщина лежала на земле.

На носилках спасатели вынесли старушку из леса и передали медикам, а Лета спасла очередную человеческую жизнь. Это не первый подвиг для пса – постоянного участника местного поискового отряда.