Погода в Краснодаре на 18 июля 2021 года: дикая жара не уйдет

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Вот уже вторую неделю Краснодарский край не покидает дикая жара. Такой погоды в регионе не было уже несколько лет.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 18 июля 2021 года в Краснодаре.

- Все выходные в Краснодаре опасная жара – до 39 градусов, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом порывы ветра достигают четырех метров в секунду. Дождей и даже небольшой облачности не ожидается, будет только солнце!