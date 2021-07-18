В большинстве районов Кубани объявлена высокая пожароопасность

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В Краснодарском крае объявлен высокий уровень пожароопасности. Уже в понедельник, 19 июля, край ждет новый температурный рекорд. Столбики термометров поднимутся до сорока градусов.

Из-за жары объявлено экстренное предупреждение. Спасатели МЧС просят не разводить костров и не пользоваться открытым огнем на природе. Руководителям муниципалитетов советуют принять необходимые меры по недопущению пожаров – сделать опашку территорий на границах с полями и сенокосами, а также организовать патрули пожарных. Владельцам сельхозземель нужно защитить свои участки.