В Сочи в ЖК «Министерские озера» прошел спортивный праздник от AVA Group

Фото: AVA Group

Никаких гаджетов, телевизоров и диванов. Кроссовки, горящие глаза и поддержка болельщиков. Именно так провели это воскресенье жители комплекса «Министерские озера» в Сочи. 2021 год во всех компаниях холдинга AVA Group объявлен годом экологии и здорового образа жизни. Праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» организован компанией AVA Group в Сочи рамках общей корпоративной программы. Семьи, в ЖК «Министерские озера» очень спортивные, веселые и сплоченные. Когда бегали малыши, папы, мамы, бабушки и дедушки так кричали и хлопали, что ответ на вопрос «В чём сила семьи?» стал очевидным... В поддержке и командном духе! Родители тоже не остались в стороне. Праздник семейный, а это значит, что в состязаниях приняли участие взрослые и дети. Каждая семья стремилась к победе, проявляла смекалку и смелость, покоряя «тропу лидеров! Самые отважные и быстрые участники получили почетное звание: «спортивная семья», «спортивный папа», «спортивная мама», «спортивный ребенок». Победа в этих соревнованиях, не главное, важнее – эмоции, общение и понимание: «Мы - одна дружная команда - активных, инициативных людей, которые решили провести воскресенье вместе в своем дворе!» Для безопасности участников на празднике было организовано дежурство бригады врачей, готовых в любой момент прийти на помощь. Рады, что этот день обошелся без падений и ушибов, только с положительными эмоциями.