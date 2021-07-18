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Общество18 июля 2021 12:12

Вода в Черном море полностью очистилась после подтоплений

На курортах снова можно купаться
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

Вода в акватории Черного моря полностью очистилась после июльских подтоплений, сейчас на курортах Кубани снова можно безопасно купаться. Об этом журналистам ТАСС сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.

По его словам, в воде на берегу моря больше нет песка, грязи и речной взвеси. Это случилось благодаря отсутствию шторма.

- В целом сейчас вода очистилась, грязь совсем осела. Море больше не штормило, - уточнил Колесник.

Качество воды в Черном море стабильно.