В Краснодаре студентка колледжа утонула в реке

На пляже девушка отдыхала с друзьями

Напомним, ранее «КП»-Кубань» сообщала, что в Юбилейном микрорайоне Краснодара в реке Кубань пропала 17-летняя девушка. Сегодня стало известно, что она погибла.

Как сообщают очевидцы, девушка два раза заходила в воду искупаться. Первый раз ее вытащили друзья, а вот во второй не успели.

- Погибшей было 17 лет, она студентка первого курса колледжа. Девушка была на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе полиции Краснодара.

Точные обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.