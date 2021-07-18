На Кубани за сутки подтвердили 231 новый случай коронавируса

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В Краснодарском крае 18 июля зафиксировали 231 новый случай коронавируса. Среди заболевших 78 мужчин и 153 женщины, в том числе и 18 детей. Самому младшему пациенту – 1 год, а самому старшему – 86 лет.

В краевом центре выявили 54 случая, в Лабинске -22, в Анапе – 19, по 17 заболевших в Геленджике и Кореновском районе, 14 в Апшеронском, 13 в Тихорецком, в Новопокровском районе – 10. В остальных муниципалитетах заболевших менее десяти.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 55765 случаев коронавируса, при этом 46411 пациентов выписали с выздоровлением.