Константин Затулин подал документы на выдвижение депутатом Госдумы

В прошлый раз за него проголосовали 27 тысяч человек

Сегодня Константин Затулин подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва.

Действующий депутат Госдумы выдвинул свою кандидатуру по Сочинскому одномандатному избирательному округу № 50, в который помимо родного для Затулина Сочи входят также Апшеронский и Белореченский районы. Интересы избирателей всех трех территорий в Госдуме прошлого, седьмого, созыва представлял именно Константин Затулин. Напомним, в мае 2021 года Затулин одержал уверенную победу на предварительном голосовании «Единой России». За Константина Затулина проголосовало свыше 27 тысяч избирателей. На съезде партии Константин Затулин был объявлен официальным кандидатом по Сочинскому одномандатному округу № 50.

«Я в седьмой раз в своей жизни вступаю в борьбу за право стать депутатом Государственной Думы. Почему я это делаю? Потому что хотел бы продолжить начатое дело, продолжить своё служение сочинцам, белореченцам, апшеронцам - всем, кто живет в нашем округе. Я уверен, что помощь, поддержка, законы, принимаемые Государственной Думой должны ускорить развитие нашего округа, края, родного города Сочи. И многие житейские вопросы, такие как газификация, водоснабжение, канализация, экология (в том числе чистота нашего моря и рек, снятие мусорной проблемы) – это вопросы, которыми я занимался и собираюсь заниматься в случае моего избрания депутатом государственной Думы VIII созыва» – сказал Константин Затулин.