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В Анапе начало цвести море. В этом году фаза активного цветения началась позднее обычного из-за холодного начала лета. По прогнозам, водоросли будут цвести до начала августа или сентября. Ою этом журналистам ТАСС рассказал начальник отдела мониторинга ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник.

Отметим, что это явление ежегодно. Море пополняется растениями камка. По мнению местных, они имеют лечебный эффект.

- В этом году цветение началось немного раньше из-за высоких температур на побережье. Сейчас температура воды уже более 26 градусов, - уточнил Колесник.