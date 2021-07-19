Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 июля 2021 8:21

Константин Затулин подал документы для выдвижения в Госдуму

Он будет бороться за право стать депутатом уже седьмой раз
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Константин Затулин

Константин Затулин

Российский политический деятель Константин Затулин накануне подал документы для выдвижения в Госдуму. Он будет баллотироваться в депутаты уже седьмой раз.

- Документы Затулин подал в окружную избирательную комиссию на выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва, - пояснили «КП»-Кубань» официальные представители народного избранника.

Затулин – действующий депутат Госдумы. Он выдвинул свою кандидатуру по Сочинскому одномандатному избирательному округу № 50. В эту зону входят также Апшеронский и Белореченский районы. Интересы избирателей именно этих территорий парламентарий представлял на прошлом созыве. Напомним, тогда за Константина Затулина проголосовало больше 27 тысяч человек – он одержал уверенную победу.

- Я в седьмой раз вступаю в борьбу за право стать депутатом Государственной Думы, потому что хотел бы продолжить начатое дело, продолжить своё служение сочинцам, белореченцам, апшеронцам - всем, кто живет в нашем округе, - сказал Константин Затулин.

По его словам, он собирается заниматься вопросами, которые помогут ускорить развитие округа: газификация, водоснабжение, канализация, экология и другие.