Константин Затулин подал документы для выдвижения в Госдуму

Константин Затулин

Российский политический деятель Константин Затулин накануне подал документы для выдвижения в Госдуму. Он будет баллотироваться в депутаты уже седьмой раз.

- Документы Затулин подал в окружную избирательную комиссию на выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва, - пояснили «КП»-Кубань» официальные представители народного избранника.

Затулин – действующий депутат Госдумы. Он выдвинул свою кандидатуру по Сочинскому одномандатному избирательному округу № 50. В эту зону входят также Апшеронский и Белореченский районы. Интересы избирателей именно этих территорий парламентарий представлял на прошлом созыве. Напомним, тогда за Константина Затулина проголосовало больше 27 тысяч человек – он одержал уверенную победу.

- Я в седьмой раз вступаю в борьбу за право стать депутатом Государственной Думы, потому что хотел бы продолжить начатое дело, продолжить своё служение сочинцам, белореченцам, апшеронцам - всем, кто живет в нашем округе, - сказал Константин Затулин.

По его словам, он собирается заниматься вопросами, которые помогут ускорить развитие округа: газификация, водоснабжение, канализация, экология и другие.