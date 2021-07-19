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Происшествия19 июля 2021 8:42

В Анапе из-за пожара в столовой эвакуировали людей из соседнего здания

Огонь охватил 1000 квадратных метров
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото:pva_anapa

Фото:pva_anapa

Крупный пожар произошел поздно вечером 18 июля в станице Благовещенской. На переулке Пограничном вспыхнула столовая. Огонь распространялся с немыслимой скоростью, поэтому на место сразу же вызвали спасателей.

- Сообщение о возгорании поступило в 23:41. В 00:01 было установлено, что горит одноэтажное строение на площади около 1000 квадратных метров. На тушение огня привлекались подразделения по повышенному рангу пожара. Кроме этого были поданы пожарные стволы на тушение и защиту соседних зданий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за пожара пришлось эвакуировать 25 человек из соседнего здания. С огнем боролись больше двух часов.

- Полностью ликвидировать возгорание удалось в 02:48, - добавили спасатели.

Пожар в станице Благовещенской
Видео: pva_anapa