Краснодарский карикатурист высмеял ситуацию с цветением водорослей в Анапе

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В Анапе в разгар сезона начинают активно цвести водоросли. Зеленая жижа частенько портит настроение туристам, но некоторые на тину не обращают никакого внимания. Краснодарский карикатурист Алексей Рыженко высмеял ситуацию на бумаге.

- Бытует легенда, по словам знатоков, что водоросли появляются в определенные дни определенных месяцев... И если вы решили поехать в отпуск, не обладая данной информацией, то ваш отпуск может приобрести уникальный оттенок, - подписал работу автор.

Стоит отметить, что обычно водоросли в Анапе начинают цвести в начале июля. Но в этом году из-за холодного начала лета тина появилась немного позже. По прогнозам, водоросли будут активно цвести до конца августа.

Ранее художник в шутливой форме изображал курорты Краснодарского края, а также районы краевого центра.