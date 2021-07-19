Жители Кубани могут обанкротиться через МФЦ

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре запустили пилотный проект банкротства через МФЦ. Но документы пока можно подать по одному адресу в Краснодаре - Леваневского, 174.

- Обанкротиться могут те, у кого кредитные задолженности превышают 500 тысяч рублей, - напомнили в суде.

Ранее заявление о финансовой несостоятельности необходимо было предоставлять непосредственно в Арбитражный суд. Много затрат приходилось на сбор документов через юридические фирмы.

- Сейчас у жителей края будет больше возможностей в реализации права на судебную защиту, - добавили в администрации Краснодарского края.

Список необходимых для банкротства документов можно скачать на сайте МФЦ.