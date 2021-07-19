Жители Кубани могут обанкротиться через МФЦ

Фото: admkrai.krasnodar.ru
В Краснодаре запустили пилотный проект банкротства через МФЦ. Но документы пока можно подать по одному адресу в Краснодаре - Леваневского, 174.
- Обанкротиться могут те, у кого кредитные задолженности превышают 500 тысяч рублей, - напомнили в суде.
Ранее заявление о финансовой несостоятельности необходимо было предоставлять непосредственно в Арбитражный суд. Много затрат приходилось на сбор документов через юридические фирмы.
- Сейчас у жителей края будет больше возможностей в реализации права на судебную защиту, - добавили в администрации Краснодарского края.
Список необходимых для банкротства документов можно скачать на сайте МФЦ.