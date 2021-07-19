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Общество19 июля 2021 10:27

На Кубани многодетная мать попала под следствие за неуплату алиментов

Женщина оставила троих детей на отца
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Приговор вступил в силу

Приговор вступил в силу

40-летнюю безответственную мать привлекли к уголовной ответственности в Кавказском районе. Женщина бросила троих детей на отца и постоянно уклонялась от уплаты алиментов.

- Об обязанности платить алименты и их размере гражданку неоднократно предупреждали, равно как и об уголовной ответственности за уклонение от исполнения решения суда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Суд признал женщину виновной. Ей назначены исправительные работы.