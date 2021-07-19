Сбер открыл первый на Юге обновленный офис

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

В Ростове-на-Дону состоялось открытие офиса нового формата Сбера: пространство стало открытым, трансформируемым и безбарьерным. В мероприятии приняли участие Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, а также заместитель Главы администрации по экономике донской столицы Светлана Камбулова. Для гостей и первых посетителей топ-менеджеры Юго-Западного банка провели экскурсию, где рассказали о новых возможностях финансовых и нефинансовых сервисов Сбера.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сегодня мы запускаем флагманский офис Сбера в Ростове-на-Дону, а до конца года откроем в южных городах страны ещё более 20 таких «центров притяжения с «бесшовным» клиентским опытом и возможностью экономии времени и денег за счёт получения широкого спектра услуг в одном месте. Также наши обновленные офисы дополнительно адаптированы для людей разной мобильности, поколений и форм занятости».

В новом отделении Сбера можно получить все традиционные банковские услуги. Сотрудники работают с планшетами, а все кассовые операции выполняет электронный кассир. Инновационные банкоматы сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс - знакомые мобильные приложения Сбера. Кроме того, биометрия сделала возможным обслуживание клиентов без карты или других физических носителей.

Максим Папушенко, Министр экономического развития Ростовской области:

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

«Офис нового формата - это комфортно и удобно. Сейчас руководство Сбера, в том числе, Юго-Западного банка, чувствует изменения и запрос клиентов. Эти правильные шаги позволяют группе Сбера находиться на пике конкурентоспособности».

Также в новом офисе можно отправить и получить посылку, заказать и получить товары для здоровья в СБЕР ЕАПТЕКЕ, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать смарт-дисплей SberPortal, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и СберМаркет, купить билеты в кино или заказать такси. Также здесь можно выпить кофе или провести дружескую встречу, а юным гостям познакомиться с анимационными персонажами "Союзмультфильма" и познавательными играми. Новый офис также специально оборудован для маломобильных посетителей.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«Мы организовали пространство в новом офисе так, чтобы сделать клиентский путь максимально комфортным. Здесь команда нашего офиса поможет совершить множество полезных дел: купить лекарства, отправить посылку, снять деньги улыбкой, по биометрии, а также выпить кофе. До конца года в Ростове будет уже 5 новых офисов Сбера».

Сбер соблюдает все необходимые меры предосторожности. Ведь здоровье клиентов и сотрудников является самой большой ценностью. 70% сотрудников, работающих Ростовском отделении Сбербанка, привиты хотя бы первым компонентом одной из российских вакцин от COVID-19.

До конца года в Ростове-на-Дону будут работать уже 5 отделений нового формата по адресам: ул. Пушкинская 120/65, ул. Буденновский, 19, ул. Пушкинская, 199, Стачки, 228, Королева, 9В.