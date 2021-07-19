Первая в России высокогорная сап-серф станция откроется на «Роза Хутор»

Фото: пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Первая в России высокогорная сап-серф станция появится в Сочи. Она будет создана на высоте более 1000 метров над уровнем моря на курорте «Роза Хутор». Станция разместится в уникальном мультиспортивном комплексе «Роза Вейк Парк».

- Катание на сапах – специальных надувных досках с веслом – уже давно популярно на побережье. А вот в горах такой вид отдыха станет доступен впервые. Перед катанием необходимо будет пройти небольшой инструктаж. Кататься можно будет как самостоятельно, так и в компании с инструктором. Для детей от 6 лет – катание с инструктором – обязательно. Все любители сапов будут обеспечены жилетами, на досках предусмотрен специальный кабель - лиш, который пристегивается к лодыжке и обеспечивают безопасность. На берегу организовано дежурство спасателей. Тем не менее занятия проходят на спокойной воде не имеющей волн и течений, что обеспечивает высокий уровень безопасности, - рассказал управляющий «Роза Вейк Парк» Александр Тургенев.

Катание на сапах – не только приятный отдых, но и замечательная тренировка. Она обеспечивает статическую нагрузку на ноги, мышцы торса и активную работу плечевого пояса. На высокогорной сап-серф станции курорта «Роза Хутор» будут организованы групповые занятия на сапах, включая функциональные тренировки и йогу.

- Также у нас созданы условия для занятий необычным видом спорта, который практически не представлен в России – сап-поло. На зеркало воды устанавливается надувное поле размером 20 на 25 метров. Играют две команды по три человека в каждой. Для игры используются специальные весла с отверстием и мяч. Задача игроков забить как можно больше голов в ворота соперника, - пояснил Александр Тургенев.

Высокогорная сап-серф станция откроется в первых числах августа. Благодаря профессиональному оснащению, помимо катания на сапах, в «Роза Вейк Парке» уже можно заниматься такими видами спорта как вейкбординг, вейкфоил, фрисби, сап-серфинг, пляжный волейбол, пляжный футбол и пляжный теннис.