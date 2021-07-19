Школьница из Сочи победила во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

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Ученица гимназии №15 Анна Везиренко победила в конкурсе «Большая перемена» среди учащихся 5-7 классов. Она выбрала тему «Познавай Россию!» и стала в ней лучшей.

- Везиренко выполнила тестовые и творческие задания дистанционного этапа, затем прошла испытания в детском центре «Артек», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Теперь Анна отправится в познавательное путешествие на поезде «Большой перемены». Она в числе 303 победителей проедет по маршруту от Москвы до Владивостока и обратно. Тур запланирован на сентябрь.